Quantum genomics : Oddo réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Quantum Genomics, mais ajuste son objectif de cours de 12 à 10,5 euros, après la publication vendredi, par la société de biotechnologies, des résultats de l'étude QUORUM.



'L'efficacité de firibastat est équivalente à ramipril dans l'insuffisance cardiaque, mais montre une efficacité supérieure chez les patients sévères, une sécurité d'emploi et une action anti-hypertensive', résume l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études réduit son objectif de cours sur le titre en abaissant son pic de vente dans l'indication, passant de 1,2 milliard à 822 millions d'euros pour une mise sur le marché en 2026 (contre 2025), et une POS maintenue à 30%.



