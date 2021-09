Quantum genomics : Invest Securities remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Quantum Genomics avec un objectif de cours qui passe de 11,7 à 14,6 euros, après la présentation des résultats de son étude de phase IIb QUORUM chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.



'Les résultats sont ressortis favorables chez les patients dits sévères pour ce qui concerne le critère principal de l'essai, mais également pour l'action positive (et unique) démontrée du firibastat sur la pression artérielle', résume l'analyste.



Estimant ainsi que 'Firibastat devrait apaiser les coeurs des patients, mais aussi des investisseurs!', le bureau d'études a intégré ces éléments dans son modèle de valorisation pour la société de biotechnologies.



