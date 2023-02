Qualcomm inc : BPA en repli de 27% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en retrait de 27% en comparaison annuelle à un peu plus de 2,68 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, soit 2,37 dollars par action.



Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel diminuer de 26% à 3,17 milliards de dollars, pour des revenus trimestriels en baisse de 12% à 9,46 milliards.



S'il estime que 'les dynamiques à long terme tirant la demande pour ses solutions restent intactes', Qualcomm ne vise que des fourchettes-cibles allant de 2,05 à 2,25 dollars pour le BPA ajusté et de 8,7 à 9,5 milliards pour les revenus sur le trimestre en cours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel