Quadient : Révise ses perspectives de flux de trésorerie

(CercleFinance.com) - Quadient annonce aujourd'hui revoir à la hausse ses perspectives de flux de trésorerie pour l'exercice 2020, qui s'est clos le 31 janvier 2021.



Les flux de trésorerie sont désormais attendus supérieurs à 160 millions d'euros au lieu des plus de 130 millions précédemment indiqués, ce qui aura un effet positif sur les ratios d'endettement de Quadient.



'Cette révision à la hausse des perspectives de flux de trésorerie est principalement liée à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement, conjuguée à un contrôle continu des dépenses opérationnelles et des investissements, ainsi qu'à un bon niveau d'activité en fin d'exercice', assure Quadient.



