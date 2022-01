Quadient : Lancement d'un module de crédit avancé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement d'un module de crédit avancé pour sa suite de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications, en faisant le 'seul fournisseur d'automatisation du poste clients à offrir des capacités complètes allant de l'acquisition à la relation client'.



Partie intégrante de la solution de gestion du poste client YayPay, le module de crédit avancé fournit des données de crédit en temps réel qui aident les utilisateurs à développer leurs activités, ainsi qu'un accès immédiat aux informations de solvabilité des clients à tout moment.



Ce nouveau module aide ainsi les équipes financières à prédire avec précision le comportement des payeurs, à simplifier la prise en charge des nouveaux clients, à éviter les pertes de revenus involontaires ou non détectées et, en fin de compte, à mieux planifier leurs activités.



