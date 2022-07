Quadient : Distingué pour sa cartographie du parcours client

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été nommée leader dans le rapport 'The Forrester Wave : Journey Mapping Platforms, Q2 2022' qui 'offre un panorama des principaux fournisseurs sur un marché spécifique, ainsi qu'une analyse de leurs offres et stratégies actuelles'.



Forrester a évalué 12 fournisseurs de plateformes de cartographie du parcours client, et Quadient figure parmi seulement trois Leaders. Les fournisseurs ont été évalués selon 25 critères regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché.



'Le rapport souligne que Quadient associe la cartographie du parcours client à une approche analytique pour améliorer l'expérience client (CX) et les communications', rapporte le groupe, qui met en avant sa solution cloud Inspire Journey.



