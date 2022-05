Quadient : Choisi par Decathlon pour ses consignes colis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que la chaine d'articles de sport Decathlon équipera en 2022 des dizaines de magasins supplémentaires de consignes colis automatiques Quadient, pour proposer un large choix de modes de retrait 'Cliquez et Retirez' à ses clients.



'Depuis l'adoption des premières consignes Quadient en 2015, 62 magasins Decathlon s'en sont équipés en France. Le processus, éprouvé et certifié par les équipes, a motivé la volonté de l'enseigne de poursuivre ce partenariat', explique le groupe.



La gamme de consignes colis Parcel Pending de Quadient comprend des modèles indoor et outdoor, ainsi que le modèle Lite. Dans les prochains mois, Decathlon, présent dans 60 pays, envisage d'étendre le projet à l'international, deux pilotes étant déjà en cours.



