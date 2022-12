Quadient : Il y a moins de colis que prévu dans les consignes aux Etats-Unis, Quadient trébuche en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste tricolore du matériel logistique et du traitement du courrier Quadient revoit à la baisse ses perspectives annuelles après une performance trimestrielle jugée décevante. Le groupe a pâti d'une faible activité réalisée par les consignes colis aux Etats-Unis.

Cela ne fait pas un pli, l'annonce d'une révision à la baisse des perspectives de Quadient expédie le titre en direction de ses plus bas depuis mi-novembre 2020. L'ex-Neopost a été contraint d'ajuster ses ambitions pour 2022 après avoir dégagé une croissance organique plus faible qu'attendu au troisième trimestre.

Le fournisseur d'équipements et de logiciels pour la gestion de la relation client a constaté une contribution plus faible qu’attendu du chiffre d’affaires de Parcel Lockers Solutions - son activité de consignes de colis automatiques -notamment aux Etats-Unis sur le trimestre écoulé.

Moins de colis dans les consignes aux Etats-Unis

L'activité Parcel Lockers Solutions a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros au troisième trimestre 2022, ce qui représente une décroissance organique de 0,2% par rapport au troisième trimestre 2021. Quadient explique cette baisse de régime par un retard dans l'installation de nouvelles consignes en raison de "l’allongement des délais de construction de nouveaux logements dans le secteur résidentiel américain". "Des retards de certains projets dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis ont également un impact négatif à court terme sur la croissance organique de cette activité", ajoute l'ex-Neopost.

"Après un troisième trimestre décevant pour Parcel Locker Solutions aux Etats-Unis, le déploiement des contrats existants et la contribution de nouveaux projets devraient permettre un retour à une forte croissance au quatrième trimestre", note la société.

Compte tenu de cette contribution plus faible qu'escompté, Quadient a publié un chiffre d’affaires consolidé de 270 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 8,8% en données publiées. En croissance organique, la hausse est limitée à 1% par rapport au troisième trimestre 2021.

Son activité historique de gestion de courrier enregistre également une décroissance organique entre juillet et septembre de 0,6%, à 176 millions d'euros, mais continue de faire "preuve d’une forte résilience" rappelle Quadient. La société peut compter sur son activité dédiée aux solutions d'automatisation intelligente des processus métiers et à la gestion de l'expérience client des entreprises. Elle a vu son chiffre d’affaires croître de 6,3% en organique à 58 millions d’euros, "la croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions ayant plus que compensé la nouvelle forte baisse des ventes de licences" explique Quadient.

Pour faire face à la baisse structurelle de l'utilisation du courrier par les entreprises, Quadient a entrepris un virage vers le logiciel et la gestion des communications électroniques. Le changement de dénomination de Neopost en Quadient en septembre 2019 témoigne de cette diversification.

Les activités désormais considérées annexes, comprenant les équipements liés au courrier et les activités graphiques ("opérations annexes"), ne pesant plus que 13 millions d’euros, ont enregistré un déclin 19,4% sur un an en données publiées du fait des changements de périmètre, mais une croissance de 2,7% en organique.

Une approche "plus prudente" pour la rentabilité opérationnelle

"La croissance plus faible qu'attendu du chiffre d'affaires du troisième trimestre, ainsi que l'impact de l'inflation salariale et des investissements relatifs au lancement de nouveaux produits qui pèsent sur les marges conduisent à une approche plus prudente concernant la prévision de la rentabilité opérationnelle", explique Quadient.

La société s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 1% pour 2022 et un repli de son résultat opérationnel (Ebit) courant "dans le bas de la fourchette à un chiffre", en données organiques. Quadient anticipait jusqu'alors une croissance organique à un niveau supérieur à 2% et une hausse de l'Ebit courant "dans le bas de la fourchette à un chiffre" par rapport à 2021.

"En données publiées, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant du groupe, en année pleine, sont attendus en progression par rapport à 2021, le groupe bénéficiant d’un effet de change favorable grâce au poids important et croissant de son activité aux Etats-Unis" précise Quadient.

En Bourse, cet avertissement est logiquement fraichement accueilli. Quadient signe la plus mauvaise performance de la cote parisienne avec une chute de 15% à 12,43 euros vers 10h30. Le titre de la société créée en 1924 sous le nom de Société des Machines Havas (SMH) et longtemps spécialisée dans le traitement du courrier n'avait plus évolué à un tel niveau depuis la mi-novembre 2020.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse