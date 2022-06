Prodways group : Référencé par un leader de la vente d'imprimantes 3D pour la dentisterie, Prodways accélère

(BFM Bourse) - Le distributeur Dental Axess, leader du marché de la dentisterie numérique en Australie et en Nouvelle-Zélande, également bien implanté en Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est, va référencer la gamme d'imprimantes de Prodways dédiée aux cabinets dentaires, MovingLight. Le marché apprécie alors que la dentisterie est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance pour l'impression 3D.

Désormais déconsolidé du groupe Gorgé, le spécialiste français de l'impression 3D industrielle et professionnelle Prodways poursuit ses efforts pour accélérer le développement de son activité en tirant parti de la demande croissante des deux marchés prioritaires de l'industrie à l'heure actuelle, l'aéronautique et la santé (notamment podologie, orthophonie, mais surtout dentisterie)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le groupe, à qui la famille Gorgé a donné son indépendance l'an dernier en confiant à cette occasion les manettes à un nouveau directeur général, Michaël Ohana, vient ainsi de boucler le meilleur trimestre de son histoire, comptabilisant 22,7 millions d'euros de chiffres d'affaires (+37% en un an) entre janvier et mars. Sur l'année, l'objectif est à ce stade de dégager une croissance d'environ 10%.

Il faut dire que le contexte mondial de tension sur les chaines d'approvisionnement, d'inflation et d'urgence climatique aggravée ne fait qu'accroître l'intérêt de l'impression 3D: consommation de matières réduite par rapport aux méthodes conventionnelles, puisque par définition seule la matière composant la pièce finale est utilisée, réduction considérable du besoin de stockage et de transport...

En quête de nouveaux débouchés, Prodways a dévoilé jeudi avant Bourse un accord de distribution de sa gamme d'imprimantes MovingLight (et des matières associées) avec Dental Axess, un intégrateur global et indépendant de solutions CFAO pour les cliniques et laboratoires dentaires. Fondé en 2011 et originaire de Zurich, Dental Axess équipe les dentistes à travers le monde en tant que revendeur à valeur ajoutée, avec des bureaux en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie et en Australie.

Avec cet accord, Prodways compte renforcer sa présence sur le marché dentaire en Europe et en Amérique du Nord et établir une présence commerciale en Australie, marché où Dental Axess est d'ailleurs numéro 1.

Le partenariat vise à renforcer l'offre de systèmes industriels dans le secteur dentaire. Avec la pénétration accrue des scanners intra-oraux, la demande de fabrication à grande échelle ne cesse de croître sur de nombreuses applications : gouttières d'alignement pour l'orthodontie, couronnes, bridges et dentiers pour les prothèses dentaires, etc. "L'expertise combinée de Prodways et de Dental Axess offrira une approche complète de l'impression à grande échelle de pièces dentaires, permettant aux professionnels de passer des solutions de bureau aux imprimantes industrielles au fur et à mesure de la croissance de leur activité", indique le communiqué.

Dental Axess intégrera également le système de fabrication de Prodways dans son système de gestion de données Xflow, permettant un flux de travail transparent de la numérisation à l'impression en utilisant uniquement une technologie basée sur le web. Les clients de Xflow peuvent gérer l'ensemble de leur flux de travail numérique, y compris l'approbation par les médecins, avec une intégration directe avec les scanners intra-oraux et, désormais, la fabrication par les imprimantes MovingLight de Prodways.

"Les imprimantes Prodways offrent aux clients une expérience d'impression de niveau supérieur lorsqu'il s'agit de faire évoluer la fabrication numérique dans l'industrie dentaire, notamment dans le secteur des gouttières d'alignement orthodontiques", juge Per Claesson, directeur général et cofondateur de Dental Axess. "La capacité unique d'imprimer des dizaines de modèles en quelques minutes tout en atteignant une précision supérieure, même pour les applications les plus exigeantes, nous permettra de servir notre clientèle qui connaît une forte croissance et doit passer à des systèmes plus grands", a-t-il indiqué.

Dental Axess commencera à promouvoir les solutions Prodways dans quelques jours, à l'occasion du salon Dental Bern (la grand-messe mondiale du secteur), qui se tiendra, à Berne donc, du 9 au 11 juin.

L'annonce de ce nouveau partenariat de distribution donne le sourire au titre Prodways Group, en hausse de 6,35% à 3,18 euros vers 12h20.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse