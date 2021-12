Prodways group : Groupe Gorgé en hausse après avoir distribué l'équivalent de 4,11 euros par action

(BFM Bourse) - En distribuant 3 actions Prodways pour 2 actions Gorgé, le groupe industriel de haute technologie complète sur les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection.

Renforcer le profil de l'entreprise auprès du marché boursier était l'un des objectifs affichés de la scission par Groupe Gorgé de son (ancienne désormais) filiale dédiée à l'impression 3D, Prodways, et cela semble bien parti. Le cours de Gorgé s'élève en effet à 15,18 euros lundi vers 16h, alors qu'a été détaché ce jour du titre le droit à recevoir 3 actions Prodways pour 2 actions Gorgé. Le coupon ainsi distribué (le règlement aura lieu mercredi) équivaut à 4,11 euros par action. En tenant compte du détachement, le cours actuel traduit une progression de 17,67%.

Rappelons que facialement, le cours apparaît certes moins cher que vendredi (17,10 euros en clôture) mais les personnes qui détenaient alors uniquement des actions Gorgé (actionnaire majoritaire de Prodways) ont désormais en poche d'un côté des actions Gorgé et de l'autre leur quote-part des actions Prodways Group (qui se retrouveront effectivement mercredi sur leur compte titre ou PEA).

L'attribution à ses propres actionnaires de l'essentiel de ses parts dans Prodways, soit 25.817.523 actions Prodways, parachève le recentrage stratégique des activités du groupe, initié en 2018. Ce recentrage avait débuté par la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection -AI Group, suivie par CIMLEC puis VanDam- positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, pétrole). Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie avec le renforcement du groupe dans les Drones & Systèmes, grâce à la fusion-absorption de ECA, désormais détenue à 100%.

À l'issue de la scission de Prodways, Groupe Gorgé ne détiendra plus que 5,95% du capital de cette dernière, fondée en 2013 et cotée depuis 2017, et ne consolidera plus ses résultats. Inversement la distribution conduira à constater une plus-value supérieure à 55 millions d'euros dans les comptes de l’exercice 2021.

Post-scission, Groupe Gorgé se compose de deux pôles d’activité, dénommés Ingénierie & Systèmes de Protection et Drones & Systèmes. Ce dernier représenterait près de 60% des revenus et environ 90% des résultats et du carnet de commandes. Groupe Gorgé se positionne désormais principalement comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés.

En se recentrant, le groupe cherche à bénéficier d’une lisibilité accrue, d’un meilleur profil sur les marchés boursiers et in fine d’une meilleure valorisation, la direction reconnaissant que le cours a été pénalisé depuis de nombreuses années par la diversité des activités. Groupe Gorgé disposera en outre d’une capacité d’investissement plus focalisée pour développer son pôle Drones & Systèmes, en pleine croissance, et saisir des opportunités de consolidation dans le secteur.

L'opération améliore également le profil de Prodways, en ce sens où la part du flottant passe de 34% à environ 60%, la famille Gorgé demeurant premier actionnaire.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse