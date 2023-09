Predilife : Un projet labellisé par Finance Innovation

(CercleFinance.com) - Predilife, spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle pour prédire les risques de pathologies, annonce la labellisation, par le pôle de compétitivité Finance Innovation, du projet d'association de ses bilans aux contrats de prévoyance.



Selon la société, ce projet de 'prévoyance active', doit 'permettre d'une part aux assureurs de diminuer les coûts des contrats de santé et prévoyance et d'autre part, à Predilife d'intégrer son offre médicale à un cadre financier et comptable établi'.



Finance Innovation a vocation à mettre en relation des sociétés innovantes et des acteurs établis du secteur financier. Son Label facilite les éventuelles démarches de levées de fonds et le développement des sociétés accompagnées en France et à l'international.



