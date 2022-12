Predilife : Offre d'ORNANE souscrite à 80%

(CercleFinance.com) - Predilife annonce que son offre d'ORNANE, ouverte au public le 3 novembre pour un montant de trois millions d'euros, a été souscrite pour un montant d'un peu plus de 2,4 millions d'euros, soit à hauteur de 80%.



Le produit de l'offre donnera à la société de solutions pour une médecine personnalisée, les moyens d'accroître ses investissements marketing et commerciaux, ainsi que de renforcer sa trésorerie disponible et de prolonger son horizon de financement.



Le produit net de l'émission, égal à environ 2,2 millions d'euros (après déduction des frais inhérents à l'offre), est destiné à financer ses activités a minima jusqu'au premier trimestre 2024. L'inscription en compte des ORNANE aura lieu ce 22 décembre.



