Predilife : Collaboration avec les Hôpitaux du Léman

(CercleFinance.com) - Predilife annonce la signature d'une collaboration avec les Hôpitaux du Léman, établissement du Groupement Hospitalier Léman-Mont-Blanc, avec le lancement d'une étude pour déployer en pratique clinique le bilan de prévention du cancer du sein.



Les Hôpitaux du Léman, soutenus par l'Association Seins Léman Avenir, sont ainsi le premier établissement public à s'engager dans une démarche de prévention du cancer du sein en ouvrant une consultation de risque qui utilise le test Mammorisk.



Ce test prédictif permet au médecin d'évaluer, chez les femmes dès 40 ans, la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les cinq ans, et de leur proposer un programme de dépistage et de suivi adapté à leur risque individuel.



