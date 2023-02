Poujoulat : Malgré les températures clémentes, le bois énergie de Poujoulat se vend toujours aussi bien

(BFM Bourse) - Le leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion profite toujours de l’explosion de la demande en énergie bois. Malgré un automne et un début d'hiver doux, Poujoulat a enregistré une croissance de 40% entre octobre et décembre dernier.

Avec l'explosion des prix des énergies traditionnelles, la demande en bois de chauffage a connu une nette accélération en 2022. Une tendance qui pousse les consommateurs français mais aussi européen à s'équiper de matériel plus performant dont les cheminées et les poêles à bois.

Et cet engouement pour cette énergie alternative dope une nouvelle fois les affaires de Poujoulat. Le leader du chauffage au bois a réalisé une forte croissance de son activité de 35% sur neuf mois (à fin décembre 2022). Les ventes sur la période dépassent les 300 millions d'euros, contre 222,83 millions d'euros l'an passé à pareille époque.

Entre octobre et décembre 2022 - ce qui correspond au troisième trimestre - Poujoulat a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de plus de 40% sur un an. Une performance d'autant plus remarquable que les températures cet automne et au début de cet hiver ont été "particulièrement clémentes", rappelle Poujoulat.

Une météo clémente qui n'a pas pesé sur l'activité

Dans le détail, la branche bois énergie a vu son activité bondir de 55,6% à 118,98 millions d'euros sur neuf mois, "portée par des volumes importants et par des prix moyens plus élevés que l’année précédente". De peur de manquer et pour éviter une nouvelle hausse tarifaire, les consommateurs se sont massivement rués sur les précieux pellets de bois. Et ils l'ont fait plus tôt qu'à l'accoutumée, relèvent les spécialistes du secteur.

"Nous avons dû faire face à des mouvements de panique des consommateurs, dont la moitié a acheté plus que prévu et plus tôt dans l’année, par peur de manquer et pour éviter la hausse des prix, ce qui a déséquilibré le marché et créé un sentiment de pénurie", pointe Éric Vial, le délégué général de Propellet, cité par La Croix.

Ces tensions sont "désormais résorbées" tient à rassurer Poujoulat qui assure pouvoir compter sur une augmentation de ses capacités industrielles pour répondre à la demande. La société des Deux-Sèvres est d'ailleurs un des premiers fabricants de granulés en France, et commercialise ces petits morceaux de bois sous marques Crepito et Woodstock. "Au début des années 2000, le groupe a lancé une activité de production et de distribution de bois de chauffage", rappelle Denis Scherrer, directeur associé chez IDMidCaps.

Mais l'activité d'origine de Poujoulat reste encore la fumisterie, qui désigne au sens littéral l'activité professionnelle relative à l'installation et à la réparation de tous types de conduits de cheminée, domestique ou industrielle. Entre avril et décembre 2022, la branche conduits de cheminée et cheminées industrielles a dégagé une croissance de 24,1% sur un an, à 181,58 millions d'euros. Poujoulat signale que cette activité a réalisé une croissance soutenue à l’international, encore supérieure à celle de la France.

Les consommateurs s'enflamment pour l'énergie bois

Les chiffres présentés ce mardi confirme l'appétence du consommateur pour l'énergie bois et ce dans un contexte de tension énergétique inédit en Europe. Cogra, un autre acteur de l’énergie bois coté en Bourse a fait lui aussi état lundi de résultats semestriels "records".

"Dans un environnement porteur, le semestre de Cogra est une réussite totale. La société est parvenue à assurer une croissance très rentable tout en restant fidèle à ses principes fondateurs (faveur à la proximité, stabilisation de la chaine de valeur, décence tarifaire)", indique Pierre Laurent, analyste chez EuroLand Corporate.

Fort de cette solide performance, le groupe du Lot anticipe une deuxième partie d'année "solide" et prévoit de réaliser une marge d'Ebitda "d'au moins 15%" sur l'ensemble de l'exercice. Pour le spécialiste, les annonces de la direction reflètent une prudence qu'il juge "trop importante". "Nous ne voyons pour le moment aucun élément pouvant engendrer un tel ralentissement de la rentabilité", poursuit le spécialiste.

Du côté de Poujoulat, "les perspectives sont encore excellentes", souligne Denis Scherrer. "Le second semestre, qui correspond à la période hivernale pour Poujoulat, va bénéficier d'une très forte dynamique dans le bois de chauffage. La croissance devrait dépasser les 60%, avec un effet prix de plus de 40%", avance-t-il. Les perspectives affichées par Poujoulat appuient l'enthousiasme affiché par les analystes sur le dossier.

La société profite de ce point d'activité à neuf mois pour confirmer son objectif de chiffre d'affaires annuel annoncé en janvier dernier. L'exercice en cours devrait toujours se solder par une croissance supérieure à 30% avec un chiffre d'affaires consolidé "approchant" les 400 millions d'euros.

En matière financière, Poujoulat estime "dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%". Le groupe visait jusqu'alors sur un chiffre d'affaires compris 380 et 400 millions d’euros en novembre et tablait jusqu'alors sur un objectif d'une rentabilité nette proche de 5%

Pour le spécialiste d'ID Midcaps, le reste du compte de résultat devrait monter très fortement. Il se montre plus optimiste que Poujoulat et table sur une marge nette de 7%. "Pour l'exercice suivant, les perspectives sont également très bonnes puisque le groupe envisage encore une croissance de 10 à 15% en 2023/2024 grâce à l'extension du parc installé de poêles à bois" ajoute Denis Scherrer.

"Au vu de la qualité de ses fondamentaux, des mouvements de fond comme les contraintes environnementales et de prix, favorise le bois de chauffage. Nous pensons qu'il y a un potentiel de croissance très significatif sur le titre". L'action du spécialiste de l'installation et de la réparation de tous types de conduits de cheminée, domestique ou industrielle est stable à 30 euros mardi vers 16h00. Mais l'excellent parcours du titre sur les deux dernières années a conduit Poujoulat à diviser par 4 le nominal de son action en octobre dernier.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse