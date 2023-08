Plast.val loire : Le groupe Plastivaloire a bénéficié des cadences de production élevées dans l'automobile

(BFM Bourse) - Le plasturgiste et équipementier automobile a encore connu une croissance soutenue, de plus de 20%, sur le troisième trimestre de son exercice 2022-2023. L'entreprise a relevé ses objectifs annuels.

De l'avis des analystes, l'exercice 2023 s'avère bien plus propice aux équipementiers automobiles que le précédent, avec une accalmie sur les difficultés liées à la pénurie de semi-conducteurs, une inflation des matières premières et des salaires moins ravageuse, et un rebond des volumes.

"Les planètes sont désormais mieux alignées", soulignait ainsi Jefferies en mai qui était alors passé à l'achat sur Valeo et Forvia, les grands noms français du secteur.

Ce contexte plus favorable s'observe dans le point d'activité dressé lundi soir par Plastivaloire. Le groupe tourangeau a ainsi dégagé des revenus de 221,9 millions d'euros sur le troisième trimestre de son exercice décalé 2022-2023, c'est-à-dire d'avril à juin. Ce montant correspond à une croissance en données publiées de 23,5% et de 23,7% hors effets de changes.

Le plasturgiste et équipementier automobile (ce dernier segment représente environ 80% de son chiffre d'affaires) franchit, par ailleurs, pour le deuxième trimestre consécutif la barre des 200 millions d'euros de revenus.

Fin des "stop & go"

Le groupe a notamment enregistré un chiffre d'affaires de 177,5 millions d'euros dans l'automobile. Plastivaloire explique avoir bénéficié sur ce segment "du maintien de cadences de production élevées (...) quasi sans période de 'stop & go' comme cela avait été le cas lors des exercices précédents" et "des hausses de prix de vente afin de répercuter en partie l'impact de l'inflation sur les coûts de production".

Dans le secteur "Industries", la société a vu ses revenus progresser de 18% sur un an à 44 millions d'euros grâce à des "gains de marché".

TP ICAP Midcap salue une "très bonne fin d'exercice". La société a "enregistré un chiffre d’affaires au-delà de nos attentes et relevé une nouvelle fois ses perspectives pour 2022-23", apprécie le bureau d'études.

Plastivaloire a, en effet, revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice en cours, qui sera achevé à la fin du mois prochain, invoquant "l'avance prise sur les neuf premiers mois".

L'entreprise anticipe un chiffre d'affaires total situé entre 810 millions d'euros et 830 millions d'euros, contre 780 millions d'euros précédemment. La marge d'Ebitda (résultat brut d'exploitation) devrait par ailleurs être légèrement supérieure au second semestre à celle du premier (de 7,9%), selon ses prévisions. Ce qui signifie que la marge de l'exercice 2022-2023 sera elle aussi supérieure à la rentabilité des six premiers mois. Auparavant, Plastivaloire tablait sur une marge simplement supérieure à celle de 2021-2022, soit 7,4%.

A la Bourse de Paris, la publication de l'entreprise ravit le marché, l'action progressant de 7,5% à 3,03 euros vers 15h30 après avoir pris plus de 10% en début d'après-midi.

TP ICAP a relevé à la hausse son objectif de cours à 3,7 euros contre 3,6 euros auparavant mais a maintenu à "conserver" sa recommandation "en raison de l’endettement élevé du groupe, qui nous semble problématique en période de renchérissement du refinancement", explique le bureau d'études.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse