Pizzorno environnement : Contrat avec la métropole lilloise

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement indique avoir remporté les prestations de collecte des déchets ménagers de 61 communes de la Métropole Européenne de Lille représentant plus de 500.000 habitants, contrat pour un chiffre d'affaires total de 161 millions d'euros.



A partir du 1er novembre prochain et pour les sept prochaines années, le groupe accompagnera ainsi la métropole nordiste dans ses objectifs d'amélioration de service aux usagers et d'engagements de performances environnementales.



'Ce nouveau contrat marque une étape importante de notre développement et traduit la capacité du groupe à conquérir de nouvelles parts de marché dans une nouvelle région', commente son directeur général Frédéric Devalle.



