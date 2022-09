Pixium vision : Le recrutement des patients est finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pixium Vision a annoncé lundi avoir avoir atteint les objectifs de recrutement de son étude pivot européenne, dont les implantations devraient être terminées d'ici à la fin de l'année.



Le spécialiste des systèmes de vision bionique indique avoir recruté, conformément à ses objectifs, 38 patients ont été recrutés dans les sites cliniques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie.



L'étude, baptisée 'PRIMAvera', a pour objectif de confirmer la sécurité et les bénéfices cliniques de son système Prima destiné aux patients ayant perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA sèche).



Les résultats de l'étude, qui constitue la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché européen, devraient être présentés d'ici à la fin 2023.



D'après les analystes du bureau d'études londonien Edison, Pixium pourrait obtenir une autorisation de mise sur le marché et commencer à commercialiser le produit dans le courant du premier semestre 2025.



A la Bourse de Paris, l'action Pixium Vision s'inscrivait en hausse de quasiment 6% sur ces informations.



