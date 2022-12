Piscines desjoyaux : Se veut 'prudent', le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Piscines Desjoyaux a fait état lundi de résultats en baisse au titre de son exercice 2021/2022, qui s'est concrétisé par moins de projets, conduisant la société à faire preuve de prudence pour le nouvel exercice.



Le groupe affiche sur l'exercice clos le 31 août dernier un résultat opérationnel de 28,2 millions d'euros, en retrait de 35% par rapport à l'exercice précédent.



Desjoyaux - le premier réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 182 concessions en France et une présence dans 80 pays - explique ce repli par une diminution de ses ventes en volumes, qui s'est accompagnée d'une dégradation de la marge opérationnelle.



Dans ce contexte jugé 'chahuté', l'entreprise a vu son résultat net part du groupe s'établir à 21,3 millions d'euros, contre 25,5 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires consolidé ressort quant à lui en très léger repli, à 160,5 millions d'euros, à comparer avec 160,9 millions d'euros pour l'exercice 2021.



S'il reconnaît que l'exercice écoulé a vu se concrétiser moins de projets que durant l'exercice antérieur, le groupe évoque aussi des projets 'de plus grande qualité'.



S'agissant de ses perspectives, le groupe se veut 'prudent' et explique qu'il se satisferait d'une consolidation de ses derniers acquis au vu du

contexte géopolitique et sanitaire actuel.



Avec la modernisation et l'automatisation de ses 'process' industriels et la mise en place d'un nouveau centre R&D, il espère néanmoins être en mesure de reconstituer sa marge opérationnelle.



Suite à ces déclarations, le titre était sanctionné en Bourse, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien avec un repli de 8,5% à la mi-journée.



