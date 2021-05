Pfizer : Va fournir 60 millions de doses à la Turquie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir conclu un accord avec le ministère turc de la Santé pour fournir 60 millions de doses supplémentaires du vaccin COVID-19, avec une option pour 30 millions de doses supplémentaires.



Le 25 décembre 2020, les deux sociétés ont annoncé un premier accord pour fournir 30 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech à la Turquie. Ce deuxième accord de fourniture porte le nombre total de doses à fournir à la Turquie à 120 millions, qui seront toutes livrées en 2021.



' Notre objectif est de fournir autant de doses de notre vaccin COVID-19 que possible aux personnes du monde entier pour aider à mettre fin à cette pandémie, réduire les hospitalisations liées au COVID-19 et revenir à une vie normale ', a déclaré Ugur Sahin, MD, DG et cofondateur de BioNTech .



