Pfizer : Nouveaux résultats positifs de phase 2 dans Lyme

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent de nouveaux résultats positifs de phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, dans l'étude VLA15-221 qui comparait l'immunogénicité de VLA15 après deux ou trois doses chez des groupes de 5 à 65 ans.



Ces résultats indiquent une meilleure réponse immunitaire obtenue chez les participants adultes (18-65 ans) après trois doses du vaccin qu'après deux, l'étude pédiatrique (5-17 ans) restant en cours avec des données initiales attendues au premier semestre 2022.



Les deux groupes prévoient d'utiliser un schéma vaccinal primaire à trois doses dans une étude clinique de phase 3. L'essai évaluera VLA15 chez des participants âgés de 5 ans et plus et devrait être initié en 2022, sous réserve de l'aval des autorités réglementaires.



