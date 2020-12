Pfizer : Lorbrena soumis à l'examen prioritaire de la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté d'examiner en priorité la demande de médicament supplémentaire concernant le Lorbrena (lorlatinib) comme traitement de première intention pour les personnes atteintes de Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec lymphome anaplasique métastatique positif à la kinase (ALK).



Lorbrena est un inhibiteur de l'ALK de troisième génération, 'spécialement développé pour inhiber les mutations tumorales les plus courantes qui entraînent la résistance aux médicaments actuels et pour traiter les métastases cérébrales', précise Pfizer.



La demande adressée à la FDA s'appuie sur les données de l'étude pivot Crown et sera étudiée dans le cadre du programme RTOR qui vise à créer un processus d'examen plus efficace pour offrir des traitements sûrs et efficaces aux personnes le plus tôt possible.



L'administration devrait prendre une décision en avril 2021, indique Pfizer.





