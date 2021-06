Pfizer : La FDA approuve un vaccin antipneumococcique

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son vaccin Prevnar 20 pour la prévention des maladies invasives et de la pneumonie causées par les 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) chez les patients âgés de 18 ans et plus.



Selon Kathrin U Jansen, à la tête de la R&D sur les vaccins chez Pfizer, l'approbation de la FDA constitue une étape importante dans la lutte contre les maladies pneumococciques.



' Avec une seule injection, Prevnar 20 offre aux adultes une protection solide et significative contre les sérotypes responsables de la majorité des maladies pneumococciques circulantes dans le monde', assure la responsable.





