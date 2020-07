Pfizer : Essais cliniques de phase 2/3 pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech vont commencer les essais cliniques de phase 2/3 du BNT162, le programme de vaccin Covid-19 qu'ils ont choisi de faire progresser.



Les sociétés ont déclaré avoir sélectionné BNT162b2 comme candidat pour progresser sur la base des données disponibles issues d'études précliniques et cliniques, y compris les paramètres de réponse immunitaire et de tolérabilité.



L'étude mondiale de stade avancé comprendra jusqu'à 30 000 participants.



Si l'essai s'avère réussi, Pfizer et BioNTech s'attendent à être prêts à demander une autorisation d'utilisation d'urgence ou une forme d'approbation réglementaire dès octobre 2020.



