Pfizer : Enveloppe pour l'investissement dans les biotechs

(CercleFinance.com) - Pfizer fait part de la création de sa 'Breakthrough Growth Initiative', par laquelle il investira jusqu'à 500 millions de dollars dans des sociétés de biotechnologies pour les aider dans leurs programmes de développement clinique les plus prometteurs.



L'initiative se concentrera sur des investissements en capital, mais sans prises de contrôle, dans des entreprises cotées en Bourse et au stade clinique, en particulier des petites et moyennes capitalisations de marché.



Ces investissements dans des sociétés privilégieront les catégories thérapeutiques conformes aux domaines clés d'intérêt de Pfizer, tels que l'immunologie, l'oncologie, les maladies rares et les vaccins.



