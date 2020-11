Pfizer : Données positives de prévention dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent que leur vaccin expérimental contre le SARS-CoV-2, BNT162b2, a donné des preuves d'efficacité de plus de 90% pour prévenir la Covid-19 chez les participants sans preuves précédentes d'infection au SARS-CoV-2.



Ils expliquent que ces preuves sont issues de l'analyse d'efficacité intérimaire de leur étude clinique de phase III, analyse conduite le 8 novembre par un comité d'évaluation de données indépendant externe.



Une demande d'autorisation en urgence sera demandée à la FDA des Etats-Unis peu après que l'étape de sécurité sera franchie, ce qui devrait selon eux avoir lieu au cours de la troisième semaine de ce mois de novembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel