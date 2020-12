Pfizer : BioInvent reçoit un paiement d'étape

(CercleFinance.com) - La société biotechnologique suédoise BioInvent a reçu un paiement de 3 millions de dollars alors que le géant américain Pfizer a choisi plusieurs de ses anticorps dans le cadre de son accord de collaboration et de licence de recherche.



L'accord, que les entreprises ont conclu en 2016, couvre le développement d'anticorps à partir de la plateforme de découverte de médicaments brevetée de BioInvent, ciblant les cellules myéloïdes associées aux tumeurs.



BioInvent a déclaré être éligible à des paiements d'étape supplémentaires pour le développement de ces anticorps et la sélection potentielle d'autres anticorps.



BioInvent découvre des anticorps immuno-modulateurs pour les thérapies anticancéreuses, avec quatre programmes en développement clinique. Son accord avec Pfizer concerne l'immunothérapie du cancer.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel