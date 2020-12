Pfizer : Autorisation du Royaume-Uni pour le vaccin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni a accordé une autorisation temporaire pour une utilisation d'urgence pour son vaccin COVID-19 mRNA (BNT162b2), contre le COVID-19.



Les entreprises avaient déjà signé un accord pour fournir un total de 40 millions de doses au Royaume-Uni avec livraison en 2020 et 2021



Il s'agit de la première autorisation d'utilisation d'urgence à la suite d'un essai mondial de phase 3 d'un vaccin pour aider à lutter contre la pandémie.



Pfizer et BioNTech prévoient d'autres décisions réglementaires à travers le monde au cours des prochains jours et semaines et sont prêts à fournir des doses de vaccin à la suite d'autorisations ou d'approbations réglementaires potentielles.



La distribution du vaccin au Royaume-Uni sera priorisée en fonction des populations identifiées dans les directives du Comité mixte sur la vaccination (JCVI).



