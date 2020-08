Pfizer : Le laboratoire Pfizer conclut un accord avec Gilead pour la production du remdesivir

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce un accord avec Gilead pour fabriquer un médicament à base de remdesivir pour le traitement du Covid-19.



Dans le cadre de cet accord, Pfizer fournira des services de fabrication sous contrat à l'usine Pfizer de McPherson, au Kansas, pour fabriquer et fournir du remdesivir pour Gilead.



' L'accord de Pfizer avec Gilead est un excellent exemple d'un travail réalisé ensemble pour fournir des solutions médicales ', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général du groupe.



' Nous sommes heureux que Gilead utilise notre capacité de fabrication pour aider à faciliter la fourniture de ce médicament aux patients le plus rapidement possible. '



