Perrier (gerard) : Baisse de 41% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie publie un résultat net en baisse de 41% à moins de 3,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en baisse de 40% à près de 5,3 millions, au titre des six premiers mois de 2020.



A 86,7 millions d'euros, l'activité du groupe s'est inscrite en baisse de

13,6% avec les répercussions de la crise liée au Covid-19 (mesures de confinement et fermeture de certains sites clients qui ont fortement réduit l'activité pendant huit semaines).



La direction vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur la deuxième période de l'année, 'si toutefois l'activité ne subit pas de nouvelles restrictions sanitaires liées à la Covid-19'.



