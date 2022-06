Pernod ricard : RBC juge les objectifs (trop) ambitieux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé mercredi son opinion de 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre Pernod Ricard, qu'il continue d'assortir d'un objectif de cours établi à 169 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier canadien estime qu'à l'instar de son rival britannique Diageo, le groupe de spiritueux français a voulu communiquer des objectifs ambitieux à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



Pernod a en effet déclaré viser à moyen terme la partie haute d'une fourchette prévoyant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 et +7%.



A titre de comparaison, Diageo s'est, lui, donné pour objectif de générer une croissance située entre 5% et 7%, rappelle le broker.



Au vu de la prévision d'une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an, RBC déduit que Pernod Ricard anticipe une croissance organique de son résultat opérationnel courant de 6% à 11%, à comparer avec les 6% à 9% visés par Diageo.



Selon lui, ces objectifs établis par les deux groupes s'avèrent tout simplement trop ambitieux.



'Compte tenu de notre vision d'un marasme économique imminent, nous continuons de croire qu'il existe un risque de déception significatif', avertit-il dans sa note.



