Pernod ricard : Pernod Ricard plus optimiste pour ses ventes en 2021-2022

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard s'est montré jeudi plus optimiste pour son exercice 2021-2022 après un premier semestre porté par une solide demande aux Etats-Unis, en Chine et en Europe.

Le propriétaire du cognac Martell et de la vodka Absolut s'attend désormais à une "très bonne" croissance de ses ventes pour l'ensemble de son exercice, qui sera clos fin juin, en dépit des perturbations éventuelles liées à la pandémie.

Il avait indiqué auparavant tabler sur une croissance "dynamique" de ses ventes annuelles.

Pernod Ricard vise également pour 2021-2022 une amélioration du taux de la marge opérationnelle courante et une "forte" génération de trésorerie en dépit de l'augmentation des investissements destinés à soutenir la croissance.

La poursuite du rebond dans les activités "On-Trade" (consommation dans les bars et restaurants), la résilience du "Off-trade" (consommation à domicile) et la reprise progressive du "travel retail" (distribution dans les lieux de transports) devraient soutenir la croissance des ventes dans toutes les régions, a indiqué Pernod Ricard.

Le PDG du groupe, Alexandre Ricard, a toutefois indiqué à Reuters qu'il était trop tôt pour donner une prévision chiffrée pour la croissance des ventes ou du bénéfice sur l'exercice.

"On donne une guidance qualitative. L'inconnue de poids c'est le Chinese New Year", a-t-il expliqué dans un entretien téléphonique.

"On y verra plus clair vers mi-mars. On est très confiant sur la dynamique", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence avec les analystes, Alexandre Ricard a par la suite indiqué que le groupe avait connu un "début légèrement plus faible" du Nouvel an chinois par rapport à l'an dernier.

A la Bourse de Paris, l'action reculait de 0,10% à 191,7 euros à 12h46, après avoir gagné jusqu'à 3,7% plus tôt en séance.

ACCÉLÉRATION DES RACHATS D'ACTIONS

Au premier semestre, les ventes de Pernod Ricard ont augmenté de 9% aux Etats-Unis, le premier marché du groupe, à la faveur d'une forte demande pour le whisky Jameson dans les bars et restaurants. En Chine, les ventes ont progressé de 14%.

Au total, la croissance dite interne des revenus (hors variations des taux de change et changements de périmètre) a atteint 17%, à 5,959 milliards d'euros.

Comme attendu, la croissance interne a ralenti au deuxième trimestre clos fin décembre pour revenir à 14%, après 20% au premier, en raison d'une base de comparaison plus élevée.

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant a atteint 1,998 milliard d'euros, un montant record, en croissance interne de 22%.

Pernod Ricard, qui a dégagé un free cash-flow courant de 1,383 milliard d'euros au premier semestre, a annoncé une accélération de son programme de rachat d'actions, avec environ 250 millions d'euros additionnels, portant le total à 750 millions sur l'exercice.

(Reportage Dominique Vidalon, Blandine Hénault pour la version française, édité par Marc Angrand et Sophie Louet)

