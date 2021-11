Pernod ricard : Distillerie de whisky inaugurée en Chine

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce l'inauguration officielle d'une distillerie de whisky single malt à Emeishan, dans la province chinoise du Sichuan, un site en activité depuis août dernier et représentant un investissement de 150 millions de dollars sur dix ans.



Le Français souligne qu'il devient ainsi le premier groupe international de vins et spiritueux à ouvrir une distillerie de whisky entièrement opérationnelle en Chine, confirmant son statut de pionnier sur le marché chinois du whisky.



Avec son ouverture au public, prévue pour 2023, la distillerie ambitionne d'accueillir deux millions de visiteurs sur les dix premières années. Elle contribue à la neutralité carbone, notamment en s'approvisionnant en électricité 100% renouvelable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel