Pernod ricard : Credit Suisse relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé jeudi avoir relevé son opinion sur Pernod Ricard de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours établi à 230 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen des boissons, le bureau d'études explique avoir décidé de revoir à la baisse ses estimations de résultats sur les grands acteurs du marché en raison de la remontée du dollar et du renchérissement des coûts de financements.



Concernant Pernod, dont il fait sa valeur préférée ('top pick') au sein du segment des spiritueux, Credit Suisse met en avant le potentiel lié la restructuration de son portefeuille aux Etats-Unis, de la réduction des droits de douane sur le whisky en Inde et à la réouverture de l'économie chinoise.



Plus généralement, l'analyste note que le secteur européen des boissons s'est dévalorisé de 10% par rapport aux valeurs de la consommation en 2022, alors qu'il s'attend à ce qu'il fasse preuve de résistance en 2023 grâce aux hausses de prix et à la bonne tenue des marchés émergents et des Etats-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.