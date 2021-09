Pernod ricard : Credit Suisse réitère son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse s'attend à un début d'exercice dynamique pour l'exercice 2022. ' Nous prévoyons des ventes organiques au T1 de +17,4%. Pernod bénéficiant de la réouverture sur les marchés clés aux Etats-Unis et en Europe ' indique l'analyste.



' Nous supposons une croissance des ventes aux Etats-Unis de +12%. En Europe (CSe +11,2% de ventes organiques au T1), nous prévoyons des ventes au T1 supérieures de 9% aux niveaux pré-pandémiques '.



' Nous augmentons nos ventes organiques/EBIT pour l'exercice 22 +10,1/10,7% (contre +9,5/9,7% précédemment), car nous sommes plus positifs quant à la force de la reprise en Europe. Notre BPA pour l'exercice 22-24E augmente de 1% ' rajoute Credit Suisse.



Le bureau d'analyses reste neutre sur la valeur et réitère son objectif de cours à 192 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.