Pernod ricard : Accord pour racheter Código 1530

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas, marquant un nouvel investissement du géant français des spiritueux dans la catégorie en plein essor de l'agave.



Outre son offre de tequilas ultra-premium (Blanco, Rosa et Reposado) et prestige (Añejo, Barrel Strength Añejo et Origen Extra Añejo), cette acquisition apporte au groupe deux nouvelles références de mezcal : Código Mezcal Artesanal et Ancestral.



Le portefeuille de la marque Código est déjà disponible dans les 50 États américains, et s'étend progressivement sur les marchés internationaux, bénéficiant d'ores et déjà d'une présence sur plus de 30 marchés.



