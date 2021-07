Paref : Samse prend un bail en périphérie grenobloise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Paref a annoncé vendredi la finalisation de la signature d'un bail avec Groupe Samse, un spécialiste de la distribution de matériaux de construction.



Cet acteur du BTP va installer sur près de 7000 m2 d'activités et de bureaux au sein de l'actif situé à Eybens, en périphérie grenobloise.



Aux termes du contrat, l'actif bénéficiera à moyen terme d'un projet d'aménagement devant contribuer sensiblement à sa valorisation.



Cette prise à bail, qui intervient quelques jours seulement après la libération des locaux par son précédent occupant, va permettre à Interpierre France, une SCPI appartenant à Paref, de sécuriser des revenus locatifs sur neuf ans et de maintenir son taux d'occupation à 100%.



