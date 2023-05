Paref : Projet de restructuration d'un actif parisien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Paref a dévoilé hier soir le projet de restructuration de son actif de bureaux parisien Léon Frot, situé dans le 11ème arrondissement, un immeuble construit dans les années 80 et dont il avait fait l'acquisition en 2016 auprès de la Mairie de Paris.



Le spécialiste de la gestion immobilière dit prévoir des travaux de restructuration et de surélévation avec l'objectif de repositionner l'actif, qui ne répondait plus aux normes actuelles en termes de confort, de performances énergétiques et de qualité environnementale.



Cet immeuble, qui développe près de 2000 m2 de bureaux et commerces, a été entièrement curé et désamianté afin de préparer le gros oeuvre, à savoir la construction de deux étages supplémentaires et l'avancement de la façade sur rue.



Paref prévoit également de procéder au remplacement intégral des façades et de valoriser les locaux en sous-sol en surface commerciale



A terme, l'immeuble développera près de 2.900 m2, dont environ 2.300 m2 de bureaux et près de 600 m2 de commerces.



L'ensemble, qui bénéficiera par ailleurs de la création de terrasses et d'une toiture végétalisées, vise les certifications BREEAM RFO 'niveau Very Good' et HQE Bâtiment Durable 'niveau Très performant'.



