Paref : Instauration d'un nouveau comité ESG

(CercleFinance.com) - Paref annonce le lancement de sa stratégie 'ESG Create MORE', avec l'objectif clair de 'contribuer à la société dans son ensemble afin de créer davantage de valeur et de croissance durable pour toutes les parties prenantes.'



Dans ce cadre, le conseil d'administration de Paref a mis en place un nouveau Comité ESG afin d'apporter un soutien supplémentaire aux initiatives ESG. Cet organe de surveillance est composé de 3 membres du Conseil d'administration ainsi que de deux experts externes.



La gouvernance s'appuiera sur les principes et recommandations des Nations Unies, de la Taxonomie européenne et du Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR), ainsi que sur le code de gouvernance de MiddleNext.



'Nous nous engagerons sans relâche en faveur d'un changement vertueux et nous sommes impatients de nous associer à des entreprises, des personnes et des technologies qui nous permettent de transformer nos plans en actions concrètes et positives', a commenté Antoine Castro, p.d.-g. de Paref.





