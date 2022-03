Ovhcloud : Solution conjointe propose avec Nutanix

(CercleFinance.com) - OVHcloud annone s'associer à Nutanix, un leader des solutions de cloud computing pour les environnements privés, hybrides et multiclouds, pour proposer Hosted Private Cloud powered by Nutanix, solution dès à présent disponible pour l'Europe et le Canada.



'Hosted Private Cloud powered by Nutanix propose la plateforme logicielle Nutanix Cloud Platform préinstallée sur les infrastructures de cloud privé d'OVHcloud pour une facilité de migration et une rapidité de déploiement inégalées', précise le groupe.



Cette plateforme évolutive et tout-en-un s'adresse aux entreprises souhaitant migrer rapidement et simplement leurs applications vers le cloud, s'engager dans une démarche hybride en débordant vers le cloud lors de pics saisonniers, ou tirer parti d'un PRA dans le cloud.



