Ovhcloud : Retenu par la start-up Combigo

(CercleFinance.com) - OVHcloud a annoncé mardi que l'agence de voyage écologique Combigo s'appuyait sur ses infrastructures et services managés dans le cadre de son activité.



La start-up, qui vend en une seule réservation plusieurs billets de transporteurs n'ayant pas d'accord commercial entre eux, a notamment fait le choix de la base de données 'MongoDB' pour faire face à l'avalanche de données à laquelle elle est confrontée.



Alors qu'elle n'est encore qu'en phase de démarrage, a société doit déjà stocker entre 400 millions et 500 millions de documents dans sa base de données principale.



Aux niveaux actuels, sa base de données doit déjà traiter entre 3000 et 4000 requêtes par seconde.



