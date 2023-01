Ovhcloud : Oddo réitère son conseil après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OVHcloud a annoncé un chiffre d'affaires au 1er trimestre (septembre-novembre 2022) de 216 ME.



' Un niveau très légèrement supérieur aux attentes (Oddo/consensus = 211/213 ME) et faisant ressortir une croissance organique de 12% (Oddo/consensus = +10/13%) en ligne avec les 2 derniers exercices (+12% en FY 22 et +12% en FY 21) ' indique le bureau d'analyses.



' Les guidances pour l'exercice l'année 23 sont inchangées, à la fois pour le CA (+14/16% en organique vs Oddo/consensus = +15/14%), la marge d'EBITDA ajusté (stable à 39% vs Oddo/consensus = 39%) et les Capex (16/20% du CA pour la maintenance et 28-32% du CA pour la croissance) ' rajoute Oddo.



Oddo est prudents sur la valeur (concurrence déloyale des hyperscalers et lourdeur des Capex) avec un objectif de 11.5 E et une recommandation à Sous-performance.



