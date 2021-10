Ovhcloud : L'option de surallocation en partie exercée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OVH a annoncé hier soir l'exercice de l'option de surallocation pour un montant de 50 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse, ce qui porte son montant final à 450 millions d'euros.



Si cette option ne concerne qu'une partie des 60 millions d'euros initialement prévus, le spécialiste du 'cloud' précise que ce chiffre en fait quand même la plus importante opération menée dans le secteur des technologies sur Euronext Paris depuis 2014.



Le groupe de Roubaix, dont le titre a progressé de près de 20% depuis son entrée en Bourse, a prévu de dévoiler le 16 novembre prochain les résultats de son exercice clos le 31 août.



OVH tiendra ensuite son événement annuel 'OVHcloud Ecosystem Expérience', une édition organisée entièrement en ligne et consacrée cette année au partage des connaissances et des idées entre partenaires et clients.



