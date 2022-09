Ovhcloud : Dévoile sa dernière génération de datacenters

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OVHcloud inaugure ce jour son nouveau datacenter sur le site de Strasbourg : SBG5.



A l'occasion de cet événement, le groupe a dévoilé les innovations mises en oeuvre afin de réduire significativement l'empreinte environnementale de ses infrastructures.



OVHcloud confirme l'ouverture de 15 sites à l'horizon 2024 pour proposer à ses clients en quête de solutions de confiance et respectueuses de l'environnement, des services de IaaS et de PaaS innovants.



Ce volet industriel permettra d'accompagner la croissance des sites existants, de conquérir de nouvelles géographies, d'adresser de nouveaux usages, en déployant un modèle hyper résilient et durable.



'L'inauguration de SBG5 est un symbole fort de cette stratégie industrielle qui nous permet de porter les couleurs d'un cloud européen ouvert, de confiance, durable, et ceci, auprès de nos clients du monde entier', déclare Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud.



