Osmozis : Croissance de 22% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Osmozis affirme avoir poursuivi sa dynamique de croissance au titre de son exercice 2021-22, avec un chiffre d'affaires record de près de 11,7 millions d'euros au 31 août 2022, soit une croissance de +22% (après +20% en 2020-21).



Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances explique que sa performance a été tirée par le succès commercial de sa gamme de produits et services connectés auprès des exploitants de campings.



Osmozis confirme son ambition de solidifier la rentabilité de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-22, avec une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir autour de 33%, malgré le contexte inflationniste.



