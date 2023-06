Osmozis : La saison estivale s'annonce prometteuse pour Osmozis, le pro des services web dans les campings

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe a nettement redressé ses comptes entre septembre et février 2022-2023. Une performance d'autant plus remarquable que le premier semestre est traditionnellement peu porteur pour Osmozis.

Les vacances d'été approchent à grand pas et Osmozis aborde cette période charnière dans de très bonnes dispositions. Malgré l'inflation, les Français ont envie d'ailleurs et ont sacralisé leur budget vacances. D'ailleurs, la SNCF anticipe un nouvel été record après un cru 2022 exceptionnel.

Pour le premier opérateur de réseaux multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, l'été s'annonce donc radieux. Le groupe établi à Clapiers, en périphérie de Montpellier, propose des solutions permettant à la fois aux vacanciers de disposer d'une connexion à internet et aux hôteliers de leur proposer différents services connectés (par exemple un bracelet permettant de déverrouiller son bungalow, réserver un transat, payer une consommation, etc.). Et cette activité connaît logiquement un pic au moment des grandes vacances.

Un net redressement des comptes

Lundi soir après Bourse, Osmozis a annoncé une nette progression de ses revenus au cours de son premier semestre (période de septembre à février), confirmant selon Osmozis l'attractivité de son offre. Sur ces six mois où l'entreprise ne réalise qu'une part mineure de son activité, le chiffre d'affaires a tout de même crû de 21% à 5,1 millions d'euros.

Les revenus semestriels de la société ont été tirés par les services prémium d'abonnement, qui représentent à ce jour plus de 90% de l'activité globale d'Osmozis. Ces revenus récurrents sont "issus de contrats long terme" et son décorrélés de la fréquentation des établissements", rappelle Osmozis. Les services connectés entretiennent cette dynamique comme OsmoKey dont les ventes ont nettement progressé durant cette première moitié d’exercice.

L'activité a été donc dynamique pendant la basse saison. Mieux encore, Osmozis a pris le chemin de la rentabilité entre septembre 2022 et février 2023. L'excédent brut d'exploitation est ressorti au niveau "historique et record" de 1,4 million d'euros alors que le premier semestre est traditionnellement déficitaire pour Osmozis. Ce montant représente plus de 2,5 fois l’excédent brut d’exploitation du premier semestre 2021-2022 (553.000 euros).

Osmozis attribue cette performance à une croissance continue de son activité semestrielle, combinée à un "effet de levier important de sa structure opérationnelle". Le groupe a également procédé à la résiliation de contrats historiques jugés non rentables.

La marge correspondante s'améliore donc nettement de 14 points de pourcentage et représente 27% des revenus du groupe contre 13% l'an dernier. Le groupe indique avoir maîtrisé la trajectoire de ses charges d’exploitation au regard de la croissance des activités. Pour Pierre Laurent, analyste chez EuroLand Corporate, les chiffres présentés par Osmozis "continuent de matérialiser la montée en puissance du modèle du groupe, qui est maintenant bien calibré pour absorber la croissance".

Un peu plus bas dans les comptes, les efforts consentis par Osmozis commencent à être payants. Le résultat net s’affiche très légèrement en territoire positif (4.000 euros) pour la première fois sur un semestre, contre une perte nette de 454.000 euros au premier semestre 2021-2022. Une progression qui est qualifiée de "remarquable" par Pierre Laurent qui salue "cette première partie d’exercice réussie".

Du côté de la structure financière, celle-ci reste maitrisée malgré une activité fortement capitalistique. La société revendique des capitaux propres qui atteignent 8,3 millions d'euros pour une dette nette de 12,5 millions d'euros. L'analyste d'EuroLand Corporate rappelle que l'endettement semestriel est toujours supérieur à l’annuel, une situation expliquée par la saisonnalité de l'activité du groupe. Osmozis n'est pas confronté à un mur de dette immédiat puisque 80% des échéances sont remboursables au-delà de 2023-2024.

Le groupe rappelle également avoir procédé en avril dernier à une augmentation de capital de 7 millions d'euros. Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront dédiés pour une grande partie à accompagner la croissance de la société et un tiers de cette somme était destinée à muscler la structure financière d'Osmozis. Le groupe a d’ailleurs procédé au remboursement anticipé d’une partie de ses 4 millions d'euros d’obligations convertibles en mai, pour un montant de 1,2 million d'euros (dont 0,2 million d'euros de frais de remboursement anticipé).

"A plus long terme, l’augmentation de capital devrait permettre au groupe d’exporter son modèle à l’étranger, notamment à travers la croissance externe, et de davantage pérenniser des fondamentaux déjà bien solides", explique EuroLand Corporate. La société déploie d’ores et déjà sa nouvelle borne d’accès Internet sans fil OsmoX selon le standard WiFi 6, en vue de conserver son avance technologique.

Une feuille de route renouvelée pour 2022-2023

Dans ce contexte, la direction d'Osmozis renouvelle sa feuille de route pour l'intégralité de son exercice 2022-2023. Elle s'attend à une forte croissance du chiffre d’affaires des services Premium à l'image "des années précédentes". L'entreprise va également mettre l'accent sur l’amélioration de la rentabilité. Elle compte réaliser un excédent brut d'exploitation 2022-2023 en progression par rapport aux 3,81 millions d'euros réalisés en 2021-2022, pour une marge d’EBE/chiffre d’affaires qui devrait se maintenir à un "niveau élevé".

L'analyste d'EuroLand Corporate ajuste en conséquence légèrement ses prévisions de chiffre d'affaires à 13,3 millions d'euros contre 14,5 millions d'euros précédemment, une nouvelle attente qui implique à présent une croissance annuelle de 15%. Le spécialiste table toujours sur le même niveau de marge (37%) pour un EBE de 4,9 millions d'euros et un résultat net de 1,2 million d'euros, avec la prise en compte d'un ajustement d'une charge d’intérêt.

Ainsi, cette publication conforte le bureau d'études dans sa recommandation à l'achat, avec un objectif légèrement abaissé à 13 euros contre 13,5 euros après une mise à jour de son modèle de valorisation, compte tenu de l'augmentation de capital réalisée en avril. "Nous continuons de beaucoup apprécier le dossier malgré une valorisation relativement exigeante", conclut EuroLand Corporate.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie également la teneur des comptes semestriels d'Osmozis. Le titre progresse encore de 8% à 10,30 euros vers, 15h15 après avoir gagné plus de 12% au plus fort de la séance.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse