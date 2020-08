Ose immuno : Premiers résultats encourageants pour le vaccin contre le Covid-19 de la biotech française OSE Immuno

(BFM Bourse) - Fort des données positives de son étude préclinique, et d'une étude ex vivo chez l'homme, sur son programme de vaccin prophylactique contre le Covid-19, OSE Immunotherapeutics envisage désormais de lancer son essai clinique de phase 1 fin 2020 - début 2021. La biotech nantaise bondit en Bourse.

Première victoire pour OSE Immunotherapeutics (ou juste "Immuno") dans sa lutte contre le Covid-19 avec la publication de données positives issues d'une étude préclinique et d’une étude ex vivo chez l’homme sur CoVepiT, son programme de vaccin prophylactique contre le Covid-19. Basé sur la sélection et l’optimisation d’épitopes -des fragments de protéines présentes à la surface des cellules qui permettent au système immunitaire de reconnaître les cellules étrangères à éliminer des cellules du corps- pour générer une réponse immune des lymphocytes T, mémoires sentinelles dans les voies respiratoires et le poumon, qui s'attaquent directement aux cellules infectées.

"Le programme de recherche CoVepiT est basé sur une technologie validée cliniquement, induisant la réponse des cellules T mémoires dans les tissus barrières contre des cibles multiples de SARS-CoV-2" rappelle le directeur scientifique d'OSE Immuno Nicolas Poirier, cité dans le communiqué. La technologie d'optimisation d'épitopes de la biotech nantaise a en effet déjà fait ses preuves et permis à OSE d'élaborer un traitement expérimental contre le cancer du poumon en combinant plusieurs néo-épitopes afin d'accroître la réponse immune mémoire des lymphocytes T contre des cellules tumorales.

"Une immunité protectrice à long terme"

"Cette réponse T permet d’assurer une immunité protectrice à long terme, à l’inverse de la protection transitoire assurée par les anticorps neutralisants, et d’anticiper l’évolution du virus en évitant les zones du génome portant déjà d’importantes mutations récurrentes, signe que le virus s’adapte à son nouvel hôte qu’est l’homme" poursuit Nicolas Poirier, qui indique également que "les épitopes ont été sélectionnés en fonction de l’immunisation naturelle chez l’homme après infection en étudiant les lymphocytes de patients convalescents". "Ce vaccin est construit sur notre technologie vaccinale Memopi qui a déjà démontré une bonne tolérance et une efficacité chez de nombreux patients atteints de cancer. Forts de cette expérience et de ces données précliniques solides, nous allons poursuivre le développement de cette deuxième génération de vaccin SARS-CoV-2 axé sur l’induction de cellules T mémoires sentinelles" conclut-il.

Le directeur général d’OSE Immunotherapeutics Alexis Peyrolles se félicite aussi des données positives de cette étude préclinique. “Nous progressons dans notre lutte contre la Covid-19, une question de santé publique majeure, avec un programme vaccinal particulièrement adapté aux personnes à risques, les sujets âgés ou atteints de maladies sévères". Il précise que les résultats précliniques "ont été complétés et renforcés par une étude ex vivo chez l’homme menée en parallèle dans deux centres cliniques". "Sur la base de ces données positives, nous sommes impatients d’évaluer l’efficacité de notre candidat vaccin dans un essai clinique de phase 1, dont le démarrage est envisagé fin 2020 - début 2021" avance-t-il.

Les résultats de cette étude préclinique ont été publiés dans un article intitulé "Tissue-resident memory CD8 T-cell responses elicited by single injection of a multitarget COVID-19 vaccine" publié dans BioRxiv, une archive de dépôt de prépublications consacrée aux sciences biologiques hébergée par le Cold Spring Harbor Laboratory et en libre accès.

Dans le détail, l'article rapporte que "l’étude préclinique chez la souris humanisée montre que les peptides sélectionnés contre de multiples protéines du virus SARS-CoV-2 et optimisés (néo-épitopes) à partir d’algorithmes d’intelligence artificielle (la sélection et la production d’un vaccin peptidique multi-cibles contre le SARS-CoV-2 en évitant les régions du génome portant des mutations récurrentes ont été réalisées grâce à l’analyse de plus de 46.000 séquences du SARS-CoV-2 isolées dans le monde) pour améliorer l’immunogénicité, induisent efficacement des lymphocytes T CD8 mémoires in vivo, avec un phénotype particulier de cellules T résidentes mémoires des tissus (Trm) barrières que sont le poumon et les voies respiratoires".

Flambée de l'action en Bourse

"Il s’agit d’une population clé de lymphocytes T sentinelles qui, en résidant dans les tissus barrières, éliminent très rapidement les cellules infectées avant une réplication importante du virus" précise l'article.

"Les patients Covid-19 convalescents (asymptomatiques, modérés et sévères) ont exprimé des fortes réponses T mémoires contre les épitopes multi-cibles d’OSE, validant ainsi l’intérêt de ces peptides qui induisent naturellement une réponse des cellules T mémoires chez l’homme après infection" est-il ajouté.

En Bourse, cette publication de données précliniques est vivement saluée par les investisseurs, le titre OSE Immuno s'adjugeant 9,8% à 6,26 euros vers 10h45, après avoir pris plus de 13% dans les premiers échanges, ce qui a brièvement porté sa valorisation boursière à 100 millions d'euros. Le titre de la biotech nantaise signe l'une des meilleures performances de la cote parisienne depuis le début de l'année, avec une progression de 69%, alimentée à la fois par le succès de ses essais contre le cancer du poumon et à ses recherches contre le Covid-19.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

