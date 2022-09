Ose immuno : Porté par des données encourageantes pour son anticancéreux, OSE Immuno grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - La société de biotechnologies nantaise a annoncé lundi de nouvelles analyses pour son essai clinique de phase 3 évaluant Tedopi pour le traitement du cancer du poumon avancé non à petites cellules.

Dans un marché qui s’apparente à une véritable mer rouge, OSE Immunotherapeutics garde la tête hors de l’eau. La société de biotechnologies nantaise progresse de 10,5% à 7,57 euros, ce lundi, alors que SBF 120 plonge de 2,3%.

L’action est portée par de nouvelles annonces de données concernant son essai de phase 3, la dernière étape avant une potentielle commercialisation. Cet essai évalue la molécule la plus avancée du groupe, l’anticancéreux Tedopi, chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CNPC) et après un échec de traitement par inhibiteur de point de contrôle. Le CNPC représente 85% à 90% de l’ensemble des cancers du poumon en Europe.

Une meilleure survie globale

La première analyse communiquée lundi par la société a comparé Tedopi au traitement standard pour cette maladie, à savoir un traitement séquentiel par chimiothérapie suivi d’une immunothérapie. Les résultats ont montré que Tedopi permettait une survie globale plus longue que ce traitement, pour les patients présentant un phénotype HLA-A2+.

La seconde analyse a évalué le rapport bénéfice/risque de Tedopi en comparaison avec le traitement standard par chimiothérapie. L’entreprise a indiqué que le bénéfice net du traitement (NTB), une méthode statistique associant dans le même score efficacité, tolérance et qualité de vie, s’était inscrit à 19%. Ce chiffre est supérieur au "standard of care", c’est-à-dire le standard d’efficacité exigé pour un traitement, a précisé la société à BFM Bourse.

"Tedopi montre dans cette étude de phase 3 un bénéfice clinique global, intégrant à la fois efficacité et tolérance, par rapport aux traitements par chimiothérapie. Cette nouvelle immunothérapie spécifique offre de nouvelles perspectives de prise en charge à la fois en monothérapie et en combinaison", a déclaré Alexis Vandier, directeur général d’OSE Immunotherapeutics. "Nous allons tout mettre en oeuvre pour que ce traitement puisse être disponible le plus rapidement possible pour ces patients", a-t-il ajouté.

Un bénéfice clinique confirmé

"Ces nouvelles données confirment le bénéfice de Tedopi chez les patients atteints d’un cancer CNPC et en échec de traitement en immunothérapie par inhibiteur de point de contrôlé (IO-ICI)", apprécie Invest Securities dans une note publiée lundi.

OSE Immunotherapeutics discute actuellement avec les agences réglementaires, notamment la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine, en vue d’enregistrer Tedopi. "Une mise à jour pourrait être communiquée d’ici la fin de cette année", écrit sur ce point Invest Securities.

OSE Immunotherapeutics mène d’autres essais cliniques de phase 2 évaluant Tedopi pour d’autres indications, notamment le cancer du pancréas et le cancer de l’ovaire.

