Oracle corp : Une note d'analyste prolonge le recul du titre

(CercleFinance.com) - Oracle accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 mercredi à la Bourse de Paris après que Berenberg a entamé la couverture du titre avec un conseil 'conserver' et un objectif de 72 dollars, inférieur au cours actuel.



Dans une note, l'intermédiaire estime que les promesses affichées par le concepteur de logiciels d'entreprise sur le moyen terme sont contrebalancées par un certain nombre de risques.



Berenberg dit n'envisager, en l'état, aucune revalorisation du titre et affiche sa préférence pour son rival allemand SAP.



Vers 10h30 (heure de New York), Oracle perdait 3,2% tandis que le S&P 500 restait globalement stable. Le titre a perdu environ 12% depuis le début de l'année.



