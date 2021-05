Oracle corp : Un contrat 'cloud' auprès de la Premier League

(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la fourniture de solutions d'informatique dématérialisée ('cloud') à la Premier League anglaise.



Le concepteur américain de logiciels indique qu'il va apporter ses technologies en matière de données, de fonctions analytiques et d'apprentissage automatique afin d'établir des statistiques en temps réel sur les matches du championnat de football anglais.



Le groupe californien fait valoir que la Premier League est aujourd'hui le championnat de football le plus suivi du monde, avec des audiences qui se montent en milliards de téléspectateurs chaque année.



Le contrat doit entrer en vigueur au début de la saison 2021/2022.



