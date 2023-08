Oracle corp : UBS voit encore du potentiel, relève à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé mardi sa recommandation sur Oracle, qu'il porte de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours revu à la hausse de 120 à 140 dollars.



Bien que le titre du concepteur de logiciels d'entreprise ait déjà grimpé de 42% depuis le début de l'année, l'analyste estime que la pénurie de capacités qui affecte actuellement les machines virtuelles GPU devrait largement soutenir le cours du Bourse du groupe californien.



L'intermédiaire s'attend en effet à ce qu'Oracle bénéficie des contraintes qui s'exercent actuellement sur l'offre de serveurs GPU de Microsoft et des autres grands fournisseurs d'infrastructures 'cloud'.



